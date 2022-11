Parma-Modena LE ULTIME | Bernabé e Corvi dal 1’, la certezza è Vazquez

Lo slogan della partita lo scrive Pecchia in conferenza stampa: "Non siamo una squadra che sa gestire, bisogna attaccare. Partiamo all'attacco". I recuperi degli esterni Man e Mihaila, entambi convocati, hanno restituito fidcia al tecnico del Parma che può sorridere per aver rivisto all'opera anche altri volti: per la gara contro il Modena ritornano nella lista dei convocati due calciatori come Chichizola e Coulibaly. La settimana di sosta è servita a chi usciva dall'infermeria per trovare un po' di condizione a chi era fermo da tempo, come Bernabé e Mihaila che nel derby potrebbero trovare minutaggio. La partita con il Modena vuole gente pronta, capace di leggere i momenti e di cominciare a spron battuto una gara da vincere. Per questo il tecnico del Parma vuole prendersi tutto il tempo necessario per decidere la formazione e sciogliere i pochi dubbi che si porta dietro. A cominciare dal portiere: Chichizola è recuperato, Pecchia ha fatto un po' di pretattica in conferenza stampa dribblando la domanda. Ma il dubbio c'era perché l'argentino non può essere al top dopo uno stop lungo. Corvi ha un'altra chance e si gioca il derby.

Come Bernabé. Con Vazquez in mediana, lo spagnolo dovrebbe avanzare di qualche metro e mettersi dove ha finito con il Cittadella.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Delprato, Valenti, Osorio, Oosterwolde; Vazquez, Estevez; Man, Bernabé, Sohm; Inglese. All: Pecchia

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Azzi; Poli, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Diaw. All: Tesser