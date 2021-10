Parma-Monza LE ULTIME | Dubbio Man, Tutino più di Inglese

Non sarà decisiva, certo, ma quella con il Monza può essere considerata almeno la partita della svolta. Al Tardini arriva una squadra ferita, che ha l’obbligo - come il Parma - di centrare il bottino pieno. Maresca ha incassato la fiducia in settimana, quando la società si è spesa per proteggerlo dalle voci che lo hanno messo a rischio. I risultati non sono dalla sua parte, ma il tempo per correggere il tiro c’è, a patto che si cominci subito con una sterzata decisa. A partire dalla gara in casa con il Monza.

Non ci saranno Valenti e Dierckx, infortunatosi in Nazionale. Rientrano Osorio e Danilo, con il primo favorito sul secondo per fare coppia con Cobbaut. Con Delprato a destra, Coulibaly a sinistra Enzo sembra aver trovato la quadra. A centrocampo, senza Vazquez, tocca a Brunetta fare un passo indietro. Sarà lui l’uomo di raccordo tra i due reparti, sostenuto da Juric e Schiattarella.

Davanti, Tutino è favorito su Inglese, ma Maresca ha un dubbio legato alle condizioni di Man, affaticato in settimana ma regolarmente a disposizione. Il dubbio è legato alle condizioni del romeno. A sinistra potrebbe esserci spazio dal primo minuto per Valentin Mihaila, di ritorno dalla Nazionale.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Juric, Schiattarella, Brunetta; Man, Tutino, Mihaila. All: Maresca

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Marrrone, Caldirola; Pedro Pereira, Mazzitelli, Barberis, Colpani, Carlos Augursto; Gytkjaer, Mota Carvalho. All: Stroppa