Parma-Spal LE ULTIME | C'è Vazquez davanti

Un paio di ore prima della Fiinale del Mondiale, il Parma si gioca la sua partita con in testa il progetto di portare avanti le cose belle viste a Brescia. Dalla nebbia del Rigamonti è uscito un Parma pratico, che con due schiaffi ha steso il Brescia allontanando le critiche e regalando a Pecchia la risposta che l'allenatore cercava. E prima che Messi e Mbappé provino a regalare il mondo ai tifosi di Argentina e Francia, Vazquez e compagni sfidano un campione che quella Coppa l'ha stretta nelle sue mani e che adesso naviga in acque scurissime. De Rossi ha potuto toccare con mano, da quando è allenatore della Spal, la vita dura della Serie B e a Parma cerca riscatto contro una squadra che spesso si è mostrata magnanima nei confronti di altre compagini in difficoltà. Per la squadra di Pecchia, che riporta Romagnoli in panchina dopo tre mesi, è più importante, è inutile sottolinearlo. Al Parma manca la continuità, per ritrovarla il tecnico dovrebbe puntare su Vazquez ancora falso nueve aiutato da Man e Tutino sugli esterni, con tre centrocampisti che danno forza e peso al reparto. Davanti a Chichizola ci saranno Delprato, Osorio e Valenti. Gli stessi che hanno annullato gli attaccanti del Brescia.

De Rossi deve tirarsi fuori dalla zona retrocessione, punta su un 3-5-2 abbottonato, che mira a fare densità sugli esterni con Dickmann e Celia e alla riconquista feroce nel mezzo con Maistro e Murgia guidati da Esposito chiamato al riscatto al pari di La Mantia. Tacopina partiva con altre mire, adesso deve salvarsi. Toccherà a De Rossi trascinare la Spal lontano dalla melma nella quale si trova adesso. Ma il Parma deve vincere. Per l'ultima davanti ai suoi tifosi in un anno che non ha regalato gli acuti sperati.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Chichizola; Delprato, Osorio, Balogh, Valenti; Juric, Bernabé, Estevez; Man, Vazquez, Tutino. All: Pecchia.

SPAL (3-5-2): Alfonso; Peda, Varnier, Meccariello; Dickamann, Murgia, Esposito, Maistro, Celia; Rabbi, La Mantina. All: De Rossi.