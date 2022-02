Parma-Spal LE ULTIME | Simy-Tutino davanti, Circati al posto di Danilo

"Se parti che puoi vincere il campionato o salvarti e hai 10-12 infortunati a stagione, gli obiettivi possono cambiare".Beppe Iachini è sembrato sempre sincero nelle sue dichiarazioni. Più che una resa, è un dato di fatto che pesa nell'economia generale del campionato del Parma. Oggi contro la Spal sarà uno snodo fondamentale per il prosieguo, si capiranno tante cose, qualcuna si è già mezza capita: questa squadra ha bisogno di ritrovare entusiasmo, attraverso un paio di vittorie consecutive e forse anche qualcuna in più, che attesti la crescita innegabile che purtroppo non è confortata - in maniera pratica - dai numeri.

"In tutti i reparti siamo stati toccati da infortuni, qualsiasi squadra sarebbe penalizzata quando mancano 9-10 giocatori". Torna Buffon, ma al Parma, oltre ai vari Colombi, Cassata, Schiattarella, mancheranno anche Inglese e Pandev, entrambi fermati da noie muscolari nella rifinitura. Iachini stava provando a dare continuità alla coppia d'attacco, che oggi cambierà ancora: potrebbe esserci spazio per Simy e Tutino, insidiato da Benedyczak. L'ex Salernitana è a caccia di riscatto, dopo una stagione opaca in cui ha pagato dazio tra prove scialbe e scelte tecniche che non lo hanno premiato. Il nigeriano ha avuto un impatto più o meno positivo, ma pesano gli errori sotto porta.

In difesa, al posto dello squalificato Danilo, Iachini pensa a uno tra Balogh e Osorio, mentre in mediana si rimane aggrappati a Vazquez. E agli strappi di Dennis Man, calciatore sul quale l'allenatore sta lavorando parecchio. Toccherà anche al romeno alzare l'asticella della concretezza, quella dell'applicazione l'ha già portata a un buon livello. Serve una vittoria per ritrovare l'entusiasmo in un Tardini che ha un grande bisogno di sorridere.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-4-1-2): Buffon; Delprato, Circati, Cobbaut; Rispoli, Vazquez, Bernabé, Juric, Man; Simy, Tutino. All: Iachini.

SPAL (4-3-3): Alfonso; Dickmann, Vicari, Meccariello, Celia; Da Riva, Esposito, Crociata; Mancosu; Vido, Melchiorri. All: Venturato.