Parma-Ternana LE ULTIME | Benek-Simy, così Iachini cerca i gol

Dal nostro inviato

PARMA - Per trasformare il sorriso a mezza bocca di Beppe Iachini servirebbe una vittoria convincente. Tre punti abbinati a una buona prestazione, di quelle che piacciono al tecnico del Parma, a caccia della sua seconda vittoria in campionato, sarebbero l'ideale. Ma a guardare il periodo basterebbe anche solo ottenere i tre punti, per mantenere vive le speranze di risalita. Qualche problema di organico il Parma ce l'ha, dell'abbondanza di inizio anno non v'è traccia dato che Beppe ha fuori parecchie pedine. Buffon, Costa, Cassata, Schiattarella - ultimo ad aggiungersi all'elenco - e Pandev. Se si considera che gente come Danilo è alla terza partita in una settimana e Vazquez, toccato duro contro il Pordenone, non può andare sempre a mille, si capisce come Iachini abbia gli uomini quasi contati.

Davanti a Colombi, Delprato e Osorio si sfidano per una maglia da titolare, accanto a Danilo e Cobbaut. Rispoli, a riposo a Cremona, dovrebbe tornare sulla sua porzione di campo preferita: la fascia destra. E' atteso da un riscatto, dopo le prime prove convincenti. A sinistra Coulibaly è in vantaggio su Oosterwolde. Ancora una volta, molto dipenderà da Franco Vazquez, calciatore imprescindibile per Iachini e il suo modulo, che solo el mudo può cambiare. In fase di possesso, l'ex Palermo dovrebbe sistemarsi sulla trequarti, in fase di non possesso potrebbe rinculare e fare densità in mezzo. Juric e Sohm in ballottaggio per una maglia da titolare. Davanti Benedyczak è favorito su Tutino: sarà lui a fare coppia con Simy. Mentre Inglese, rientrato nell'elenco dei convocati, va aspettato.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-4-1-2): Colombi; Delprato, Danilo, Cobbaut; Rispoli, Sohm, Bernabé, Coulibaly; Vazquez; Benedyczak, Simy. All: Iachini.

TERNANA (4-3-2-1): Iannarilli; Defendi, Sørensen, Capuano, Martella; Agazzi, Proietti, Palumbo; Partipilo, Peralta; Pettinari. All: Lucarelli.