Parma, Vazquez si scusa: “Non volevo colpire nessuno”

Due espulsioni in sette giornate. Franco Vazquez non sta attraversando un gran periodo, era arrivato al Parma per trascinare k compagni con la sua tecnica e le sue giocate, ma al momento non sta riuscendo a incidere come vorrebbe. Ha segnato il gol del 2-0 momentaneo, poi trattenuto da Esposito ha reagito colpendolo al volto. "Chiedo scusa alla società, ai miei compagni e ai nostri tifosi. Il mio intento era solo quello di liberarmi da una trattenuta scorretta di un avversario per poter proseguire l'azione e non quelli di colpirlo intenzionalmente".