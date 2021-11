Parma-Vicenza LE ULTIME | Mihaila o Colibaly sull'esterno, Maresca è tentato

Dal nostro inviato

PARMA - Vincere per continuare la scalata. Il Parma ha come missione principale quella di centrare il bersaglio grosso, una vittoria che in casa manca dalla partita contro il Benevento, fine agosto. Al termine di un paio di giorni convulsi per la questione abbonamenti all’indomani della vittoria di Cittadella, Enzo spera in un Tardini pieno. “Quella del riavvicinarsi alla gente da parte del Parma è una svolta importantissima - ha detto Maresca in conferenza stampa - il tifoso dopo questi due anni ha bisogno di una passione, di tornare vicino alla squadra, fa benissimo a loro e anche a noi”.

Chiaramente la questione abbonamenti, con la frenata della società e il ribasso dei prezzi, ha riavvicinato la piazza a una squadra che vuole tracciare la strada. Continuità è la parola chiave, anche dal punto di vista tattico. Avanti con la difesa a tre, oppure ritorno alle origini con due centrali e due terzini? Maresca in conferenza stampa ha provato a mischiare le carte, senza sbilanciarsi. Ma se nel calcio vale il principio ‘squadra che vince non si cambia’, il Parma ripartirà con un 3-5-2, con davanti Benek e Tutino.

Per i quali l’allenatore alla vigilia ha speso parole importanti. Qualche novità in mediana c’è da aspettarsela. Potrebbe giocare Mihaila al posto di Coulibaly, con un assetto un attimo più offensivo, e il romeno pronto a stringere la posizione in mezzo, dietro la punta e sulla stessa linea di Tutino, oppure pronto a mettersi sull’esterno per far valere la sua forza e la sua velocità.

Doppio trequartista, esterno a tutta fascia. Il doppio ruolo del romeno è decisivo, al resto ci pensano Vazquez e Brunetta, con Juric più di Schiattarella, in fase di recupero dopo l’infortunio. Davanti alla difesa guidata da Danilo, con Osorio e Cobbaut, ci sarà una mediana attrezzata per rompere il gioco e ripartire veloce.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (3-5-2): Buffon; Osorio, Danilo, Cobbaut; Delprato, Vazquez, Juric, Brunetta, Mihaila; Benedyczak, Tutino. All: Maresca

VICENZA ((3-5-2): Grandi; Ierardi, Padella, Pasini; Di Pardo, Ranocchia, Taugourdeau, Proia, Calderoni; Longo, Diaw. All: Brocchi