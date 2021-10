Parte da Parma il viaggio della Buffon Academy

Inizia da da Parma il viaggio scuola per portieri ideata da Gianluigi Buffon. Un viaggio che il portiere spera possa essere simile al suo, partito proprio da Parma e arrivato in alto, percorrendo il mondo intero. Al centro sportivo dello Juventus Club, a Fognano, tanti giovani portieri hanno lavorato guidati dall'ex calciatore Christian Ferrante e sotto gli occhi attenti di Buffon, a bordo campo con l'ex portiere crociato Alessandro Nista. “Il sogno non ce lo può levare nessuno - ha detto Gigi durante la presentazione della Buffon Academy, progetto ideato e fortemente voluto dal portierone del Parma, partito dallo Juventus Club di Fognano -. Voi conoscete la storia di Mendy (rivolgendosi ai ragazzi, ndc)? Il portiere del Chesea, che l’anno scorso ha vinto anche la Champions League… . Lui, a 23 anni, era senza squadra. Ora di anni ne ha 29, ed è un portiere dal valore assoluto. Non lo voleva nessuno, con il lavoro ha coronato i suoi sogni. E allora: voi con il lavoro dovrete arrivare ai vostri di sogni, non sprecate neanche un minuto del vostro tempo, perché va a finire che nel giro di poco vi ritroverete ‘grandi’, sarete di colpo uomini. Come sono diventato io adesso. Che siano 10, 15, 30 minuti, utilizzateli per migliorare, per lavorare, per fare quello che vi piace. Perché il sogno, ragazzi, non ce lo leva nessuno”.