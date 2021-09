Non c'è storia tra Piccardo e Agazzanese con i parmensi che vincono per 3-0 segnando solo nella ripresa

Già dopo 40 secondi di gioco la Piccardo si fa vedere e sfiora il gol con Marmiroli che dal limite calcia bene ma il pallone termina di poco alto. Si fanno vedere al 15’ gli ospiti conche sul filo del fuorigioco arriva a tu per tu con Della Corte che lo neutralizza in uscita bassa. Colpisce poi un palo la Piccardo, ma il primo tempo termina a reti inviolate. Nella ripresa i padroni di casa trovano subito il gol con una bella azione sulla trequarti edi testa mette in rete un traversone di Marmiroli. Dopo appena 8’ arriva la doppietta per Rizzitelli che questa volta mette a segno un bel pallonetto da fuori area. Prova a reagire l’Agazzanese, ma al 90’ arriva anche il terzo gol a chiudere il risultato in favore della Piccardo, questa volta firmato da Sanic.