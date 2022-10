Piccardo Traversetolo - Anzolavino 2 - 0 | Vittoria netta dei gialloneri

Squadra in casa

Squadra in casa Piccardo Traversetolo

Vittoria per la Piccardo che porta a tre la serie di risultati utili consecutivi vincendo per 2-0 contro l’Anzolavino. I padroni di casa trovano subito il vantaggio con Kashari che riceve da Mangiarotti al primo minuto di gara e con un rasoterra batte Roccia. I gialloneri continuano a macinare gioco in cercare del raddoppio e al 14’ vanno vicinissimi a chiudere già il match, ma Roccia è bravo a respingere di piede il tentativo di Lorusso.

Non succede più nulla fino alla ripresa quando la Piccardo scende in campo ancora più aggressiva e mette a dura prova la difesa dei bolognesi. Il raddoppio arriva poi al 53’ con Nasic che, appostato sul secondo palo, prova un diagonale al volo e porta la sua squadra sul 2-0. A questo punto i padroni di casa controllano il risultato fino al triplice fischio senza rischiare praticamente nulla.