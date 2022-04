Piccardo Traversetolo - Arcetana 0 - 2 | I gialloneri si sciolgono nella ripresa

Sconfitta per la Piccardo Traversetolo nella penultima di campionato, ma il terzo posto, seppur inutile per la sfida promozione, è al sicuro. I gialloneri parmensi infatti si trovano a 47 punti, con la quarta, la Real Formigine, in ritardo di sette punti con solo una giornata ancora da giocare. Contro l’Arcetana la sfida è stata aperta e vivace, con tante occasioni da entrambe le parti ed è stata la Piccardo a partire meglio e impensierire più volte i reggiani.

Al 35’ poi, sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra, Andreoli è stato lesto a girarsi e calciare in rete. Nella ripresa gli ospiti hanno spinto per cercare il raddoppio che è arrivato al 63’ con un tiro a incrociare stupendo di Leoncelli che si è infilato sotto il sette del palo opposto. Niente da fare per i gialloneri che non hanno più trovato la forza di reagire in maniera adeguata.