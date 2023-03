Piccardo Traversetolo - Arcetana 2 - 2 | I gialloneri la ribaltano, poi si fanno raggiungere nel finale

Parte con vivacità il match tra Piccardo e Arcetana e sono i gialloneri a cercare di sfondare sulle fasce nei primi minuti, mentre gli ospiti si affidano ai lanci lunghi per le punte. Al 19’ i reggiani passano in vantaggio quando Lorusso, nel tentativo di anticipare Ouattarra, intercetta male un pallone proveniente dalla sinistra e involontariamente favorisce l’accorrente Davitti che scavalca Caccialupi con un preciso pallonetto.

La Piccardo subisce il colpo e rischia di subire il raddoppio, ma al 39’ trova la reazione e si fa vedere con Boselli che entra in area e anziché calciare cerca un dribbling di troppo e si fa fermare. Il secondo tempo inizia con i padroni di casa determinati a ribaltare il risultato e dopo sette minuti raggiungono il pareggio con il primo gol in stagione della giovane punta Boselli che di testa devia in rete un prezioso assist di Truffelli. I gialloneri rimangono allora in zona offensiva e al 65’ trovano il gol del vantaggio con Zuccolini che da fuori area trova l’angolino con un potente rasoterra.

Poco dopo è Truffelli ad andare vicino al gol che chiuderebbe la partita ma il suo colpo di testa su bel traversone di Dodi è parato da Giaroli. L’Arcetana con il passare del tempo trova la forza di rientrare in partita e al 40’ pareggia sugli sviluppi di un calcio d’angolo: torre di Bernabei che serve il neo entrato Corradini che da due passi batte un incolpevole Caccialupi. Nel recupero l’Arcetana ha due volte la possibilità di portarsi in vantaggio, ma in entrambe le occasioni fallisce.