Piccardo Traversetolo - Bibbiano San Polo 3 - 0 | Tre punti senza patemi per i gialloneri

Vittoria netta della Piccardo sul fanalino di coda Bibbiano San Polo. Gli ospiti cominciano molto compatti e non lasciano spazi ai padroni di casa per cercare il vantaggio che arriva solo al 38’ quando Santurro atterra Mangiarotti in area ed è calcio di rigore: sul dischetto va lo stesso giocatore che ha conquistato il penalty che non sbaglia ed è 1-0. Al 40’ gialloneri vicini al raddoppio con Rizzitelli che prova a trasformare un cross di Truffelli, ma Fiorentino salva.

Nel minuto di recupero del primo tempo arriva poi il gol che vale il 2-0 firmato da Rizzitelli con un bel pallonetto di esterno destro che si infila sotto l’incrocio dei pali. Nella ripresa il Bibbiano non riesce a reagire e al 65’ arriva la rete che chiude il match quando Truffelli batte Rizzo saltando due avversari e scaricando un rasoterra preciso. Ora c’è solo la Piccardo in campo che fallisce le occasioni per dilagare.