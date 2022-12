Piccardo Traversetolo - Boretto 1 - 0 | I gialloneri vincono la battaglia nel fango

Vittoria di misura per la Piccardo Traversetolo che si impone sul Boretto, squadra in difficoltà in questo campionato, ma in crescita nelle ultime partite. I gialloneri passano in vantaggio già al 9’ con il neo acquisto Solinas che di testa devia in rete un bel cross di Rizzitelli. Il campo è molto pesante e peggiora col passare dei minuti, rendendo il gioco complicato, più simile ad una lotta nel fango.

Al 36’ i padroni di casa provano a chiuderla con Notari che però trova una deviazione in angolo. Ad inizio ripresa rischio per la Piccardo che vede il proprio portiere respingere con i piedi un tiro insidioso di Fanti. Ancora un paio di occasioni a testa che non trovano per lo specchio della porta e alla fine a vincere la battaglia è la squadra di casa.