Piccardo Traversetolo - Borgo San Donnino 0 - 1 | Biancazzurri soli in vetta dopo il derby coi gialloneri

Il derby tra Piccardo Traversetolo e Borgo San Donnino termina con la vittoria degli ospiti che, conquistando i tre punti di misura, si portano da soli al comando della classifica approfittando della sconfitta nell’anticipo del sabato della Virtus Castelfranco. Parte bene la squadra di casa che sfiora le rete con Zuccolini che di testa per poco non trova l’incrocio dei pali.

Reazione immediata dei borghigiani che sfiorano il palo con Bationo al 7’ dopo una bella azione. Fino all’intervallo la partita prosegue equilibrata con un paio di occasioni di poco conto per parte. Nella ripresa invece gli ospiti mettono il turbo e dominano, trovando il vantaggio al 52’ con Martinez che riceve in area dopo una bella azione sulla sinistra e, dimenticato dalla difesa di casa, batte in rete senza difficoltà.

Al 67’ la Piccardo ha la palla per pareggiare sui piedi di Truffelli che la passa a Notari al centro dell’area piccola, ma nella mischia l’occasione svanisce. Al 76’ Alfieri si trova ad un passo da Caccialupi, ma non riesce ad approfittarne per raddoppiare e il match termina così per 0-1 in favore dei biancazzurri.