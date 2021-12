Piccardo Traversetolo - Campagnola 1 - 1 | I gialloneri sprecano il primo tempo e rimediano solo un punto

Inizia con una fase di studio il match tra Piccardo Traversetolo e Campagnola, poi al 17’ la partita si accende quando Zicari sorprende Della Corte dai trenta metri e porta in vantaggio i reggiani. La reazione dei padroni di casa arriva subito, ma la fretta di recuperare lascia spazio alle ripartenze dei rosanero che al 29’ vanno vicinissimi al raddoppio con De Leonardis che calcia da distanza ravvicinata, ma Della Corte questa volta è reattivo e compie un miracolo tenendo aperta la partita. La prima occasione per la Piccardo arriva dopo la mezzora con Truffelli che va al tiro da buona posizione, ma anche Piccinardi compie un’ottima parata e si va a riposo sullo 0-1.

Nella ripresa i parmensi entrano in campo con più determinazione e al 53’ trovano il pareggio con Rizzitelli che trasforma in rete una bella azione corale. Tornano poi a calare i ritmi e fino al termine del match non succede praticamente più nulla, se non un paio di tiri senza troppe pretese della Piccardo che vengono deviati da Piccardi. Solo un punto quindi per la Piccardo che chiude il 2021 a cinque punti dalla capolista Cittadella.