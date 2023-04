Piccardo Traversetolo - Castellana Fontana 0 - 1 | I piacentini ringraziano

Squadra in casa

Squadra in casa Piccardo Traversetolo

Sconfitta casalinga per la Piccardo Traversetolo che cede di fronte ad un Castellana Fontana molto più motivato. La vittoria dei piacentini infatti permette agli ospiti di sperare ancora nel raggiungimento dei play out, mentre i gialloneri sono ormai salvi da tempo e non hanno più ambizioni di classifica.

Primo tempo classico di fine stagione, con la squadra a caccia di obiettivi piuttosto bloccata e l’altra ormai stanca e demotivata. Nella ripresa è un calcio di rigore a sbloccare il risultato quando Cossetti lo trasforma per l’1-0 finale in favore del Castellana.