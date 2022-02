Piccardo Traversetolo - Cittadella Vis Modena 2 - 2 | Gialloneri raggiunti al 97'

Pareggio all’ultimo istante per la capolista Cittadella in casa della rivale Piccardo per la lotta alla vittoria del Girone A di Eccellenza. Partita di cartello che regala tante emozioni e che alla fine vede le due contendenti dividersi la posta in palio. Il vantaggio per i parmensi arriva dopo appena tre minuti quando Ridolfi viene servito da Rizzitelli sulla destra e, anticipando tutti, la mette in rete. Risponde il Cittadella al 15’ con Notari che devia di testa un cross di Galanti, ma il pallone termina fuori di poco.

La Piccardo cerca il raddoppio un minuto più tardi con Truffelli che, sbilanciato al momento del tiro, non trova la porta. Al 40’ poi arriva il pareggio degli ospiti quando i ragazzi di Salmi approfittano di un corner sbagliato dai padroni di casa e partono in contropiede con Galanti che serve poi Boilini, bravo e freddo davanti alla porta e non sbaglia il colpo dell’1-1.

Nella ripresa la gara si fa molto nervosa e al 60’ la capolista rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Boilini che rimedia un rosso per aver offeso l’arbitro. Forti della superiorità numerica, i gialloneri cominciano a spingere e trova il raddoppio al 75’ con Tagliavacche, appena entrato, su punizione. Sembra ormai fatta per i padroni di casa, ma al 97’, a tempo di recupero già scaduto, l’arbitro concede un rigore al Cittadella e Napoli, nonostante la tensione del momento, è bravo e freddo nel trasformarlo riacciuffando in extremis gli avversari.