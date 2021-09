Piove forte sul big match di giornata tra Piccardo Traversetolo e Colorno. Il primo tempo è sostanzialmente equilibrato e combattuto, nonostante le brutte condizioni del terreno pieno d’acqua. Prova a farsi avanti al 7’ la Piccardo con Zuccolini che di testa colpisce piano e trova la parata di Giaroli. Lo spettacolo non è dei migliori, soprattutto a causa delle condizioni atmosferiche che impediscono giocate di qualità e in velocità. Termina a reti inviolate la prima frazione di gioco, con alcuni tiri che non centrano lo specchio della porta. Nella ripresa le condizioni se possibile peggiorano ancora e per sbloccare il risultato serve una punizione al 53’ battuta da Martinez che pesca la testa di Carlucci e il pallone entra in rete per gli ospiti. La Piccardo si butta in avanti per cercare di recuperare e al 65’ un contropiede del Colorno chiude il risultato con Gonzalez che al volo manda in rete un cross di Malivojevic.