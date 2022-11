Piccardo Traversetolo - Colorno 3 - 1 | Derby accesissimo, ne approfittano i gialloneri

Il derby tra Piccardo Traversetolo e Colorno termina con la vittoria dei padroni di casa che conquistano punti importanti per provare a scalare la classifica, mentre i gialloverdi rimangono attardati rispetto alla vetta. La partita comincia subito molto vivace e al 6’ sono gli ospiti ad avere la prima grande occasione con Malivojevic che calcia dalla distanza e Broccoli deve compiere un miracolo per parare sotto alla traversa.

Due minuti più tardi arriva il vantaggio dei gialloneri con Mangiarotti che recupera palla sulla trequarti, entra in area e calcia un rasoterra che non lascia scampo a Bukova. Potrebbe raddoppiare poco dopo la Piccardo ancora con Mangiarotti che nel tentativo di tirare si procura una lesione muscolare e deve lasciare il campo. Si riorganizza poi il Colorno che al 41’ sfiora il pareggio con Ghirardi che riceve dalla sinistra e al volo calcia verso la porta, ma colpisce il palo. Allo scadere del primo tempo gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per una gomitata di Diaw du Nasic a gioco fermo: l’arbitro è vicino e vede tutto estraendo di conseguenza il rosso diretto.

Ad inizio ripresa i padroni di casa accelerano per cercare subito il raddoppio e lo trovano al 5’ con Laribi che infila in rete un diagonale su assist di Notari. Sfiora più volte la terza rete poi la Piccardo che trova il tris al 77’ quando la palla arriva a Boselli che si libera bene e calcia su secondo palo costringendo Bukova alla respinta corta sulla quale è pronto Notari a ribadire in gol. La partita è ormai chiusa, ma all’83’ Malivojevic trova il gol della bandiera per il Colorno con una bellissima azione personale dopo aver dribblato tutta la difesa avversaria.