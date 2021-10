Piccardo Traversetolo - Felino 1 - 0 | Il match si sblocca solo dopo un'ora di gioco

Squadra in casa

Squadra in casa Piccardo Traversetolo

Sale a dieci punti la Piccardo Traversetolo che vince nell’anticipo del sabato il derby contro il Felino. Gli ospiti resistono oltre un’ora, poi a decidere il match è un gol di Ridolfi al 67’. Una vittoria importante per la Piccardo che deve rilanciarsi all’inseguimento delle prime, mentre per il Felino la classifica fa sempre più paura dal momento che domani le dirette concorrenti potrebbero, vincendo, gettare i parmensi nel pieno della zona Play Out.