Piccardo Traversetolo - Fidentina 5 - 1 | I gialloneri tornano alla vittoria nel derby della quinta giornata

Torna alla vittoria la Piccardo Traversetolo che batte con un netto 5-1 la Fidentina nel derby di Parma del Girone A di Eccellenza. Partono forte i padroni di casa che in un quarto d’ora riescono a creare quattro occasioni nitide: al 6’ con Ridolfi che recupera un pallone e si porta di fronte al portiere avversario e poi calcia di poco a lato; al 9’ Rizzitelli prova una bella girata, ma Ghiretti para; al 12’ e al 16’ ci prova ancora Ridolfi che pare particolarmente ispirato e prima di testa la manda fuori di poco, poi col destro impegna il portiere. Il vantaggio arriva al 20’ su rigore conquistato e trasformato da Mangiarotti.

Solo due minuti più tardi arriva il raddoppio con Rizzitelli che incrocia e batte Ghiretti. Il primo tempo si chiude sul 2-0 e nella ripresa la Fidentina entra in campo decisa a cercare di recuperare, ma trova una Piccardo veramente in giornata perché Della Corte para un rigore a Scappi e solo due minuti più tardi di piede riesce a sbarrare la strada ancora a Scappi che di testa fa tremare i padroni di casa. Al 75’ poi Nasic chiude di fatto la partita segnando il 3-0 che lascia la Fidentina senza più speranze nel suo momento migliore. Un minuto più tardi per i gialloneri rischiano di riaprire la partita segnando un autogol con Goh che viene servito male da Zuccolini. Non reagisce più la squadra ospite e al 90’ Mangiarotti segna il poker, poi Truffelli al 95’ mette in rete addirittura il quinto gol.