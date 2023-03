Piccardo Traversetolo - La Pieve Nonantola 0 - 0 | Più sbadigli che emozioni

Squadra in casa

Squadra in casa Piccardo Traversetolo

Non offrono uno spettacolo grandioso la Piccardo e La Pieve. Ad entrambe forse può bastare un pareggio e alla fine si termina a reti inviolate. Poche motivazioni e molta confusione in campo, quindi le occasioni stentano ad arrivare e le emozioni pure.

Al 15’ un guizzo di Truffelli che salta un avversario e serve Kashari con un filtrante, ma questo sbaglia il primo controllo e permette a Ortensi di anticiparlo in uscita bassa. Al 30’ occasione anche per La Pieve con un lancio lungo sul quale Zuccolini protegge male il pallone e si fa anticipare da Teggi la cui conclusione è ribattuta da Broccoli in uscita.

Nella ripresa succede ancora meno e la partita arriva al 32’ tra gli sbadigli quando ci prova dalla distanza Solinas con la palla che termina fuori di poco. Al 35’ sono gli ospiti ad andare vicino al gol con un tiro cross di Acquafresca che non viene deviato da nessuno e termina la propria corsa rimbalzando sul palo opposto. Poi non succede più niente e il finale è di 0-0.