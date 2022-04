Piccardo Traversetolo - Modenese 2 - 0 | I gialloneri la sbloccano nel primo tempo e la chiudono al 90'

Vittoria che non serve a molto ai gialloneri, dal momento che anche le prime due hanno vinto ancora e la distanza diventa ormai incolmabile con solo tre gare ancora da giocare. La Piccardo ci prova subito al 7’ con Mangiarotti che dialoga bene con Ridolfi e arriva al tiro da buona posizione, ma trova solo una deviazione in angolo. I ritmi sono piuttosto bassi e non succede praticamente nulla fino al 24’ quando Truffelli crossa e trova una deviazione che favorisce Ridolfi appostato in area pronto con una mezza girata che batte Aimi e porta in vantaggio i giallorossi.

Vicinissima poi al pareggio la Modenese con Pilia appostato sul secondo palo che manda però di poco alto. Al 37’ ci riprovano i padroni di casa con Truffelli che salta Lo Bello, ma calcia poi alto. Nella ripresa partono ancora meglio i parmensi che vogliono chiudere il risultato e vanno in rete subito con Ridolfi, ma il gol viene annullato perché secondo il guardalinee la palla era uscitasul cross di Marmiroli.

Provano ancora a pareggiare i gialloblù con Tardini, ma il tiro termina alto, poi ci prova Mangiarotti al 75’ e colpisce la traversa per la Piccardo. Tentativo poi di Falanelli che sfiora il pareggio, ma trova Cermaglia a deviare in angolo. Nel finale c’è solo la Modenese in campo a cercare a tutti i costi il pareggio, ma al 90’ un angolo corto sbagliato dai ragazzi di Fontana favorisce un contropiede dei padroni di casa che arrivano alla rete con Botturi e si decide così il finale 2-0.