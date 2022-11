Piccardo Traversetolo - Nibbiano&Valtidone 1 - 0 | Decide ancora Laribi direttamente da angolo

Continua la striscia positiva della Piccardo che vince anche in casa contro il Nibbiano&Valtidone per 1-0 e sono cinque le vittorie consecutive. I ritmi sono bassi ad inizio partita ed entrambe le squadre commettono tanti errori su un campo non in condizioni perfette.

Passati i primi venti minuti i gialloneri prendono in mano il gioco e al 23’ arriva la rete che decide la partita con Laribi che per la seconda domenica consecutiva segna direttamente da calcio d’angolo (sono cinque invece i gol consecutivi).

La Piccardo poi controlla fino all’intervallo. Nella ripresa parte forte il Nibbiano che costringe Sanè a due salvataggi in area. Poi è Aimi a salvare il risultato con tre miracoli e alla fine i parmensi possono esultare.