Piccardo Traversetolo - Rolo 4 - 0 | Gialloneri già avanti di tre reti dopo 15'

Grande prova di forza della Piccardo Traversetolo che rifila un poker alla ex capolista Rolo. Già dopo un quarto d’ora di gara i parmensi erano in vantaggio di tre reti: al 5’ è Truffelli a mettere a segno dopo aver recuperato una respinta sbagliata da Grigoli su punizione di Mangiarotti; al 7’ è lo stesso Mangiarotti a saltare un avversario e a tirare dai venticinque metri mettendo il pallone sotto l’incrocio dei pali; al 15’ un bel contropiede in velocità di Marmiroli sfocia in un cross per l’inserimento di Nasic che non sbaglia ed è 3-0.

Al 16’ ci prova anche Rizzitelli, ma questa volta Grigoli para. E’ scatenata la Piccardo nel primo tempo e la reazione degli ospiti arriva solo al 25’ con Tosi che di testa manda fuori di poco. Ora i reggiani cercano il gol a testa bassa per provare a tornare i partita, ma i parmensi sfruttano questa situazione per provare a punire ancora in contropiede. Si spengono poi gli entusiasmi da entrambe le parti e al 51’ arriva il quarto gol della Piccardo quando Rizzitelli trasforma al termine di una bella azione corale. Non succede più nulla fino al triplice fischio.