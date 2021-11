Piccardo Traversetolo - Salsomaggiore 1 - 0 | Gialloneri in dieci dal 28', annullato un gol ai termali al 96'

Squadra in casa

Squadra in casa Piccardo Traversetolo

Scontro diretto nel derby tra Piccardo Traversetolo e Salsomaggiore con i padroni di casa che la spuntano vincendo di misura. La partita non offre grandi emozioni nella prima parte, con le due squadre che si attendono a vicenda e la mettono soprattutto sul piano tattico. Al 28’ il primo colpo di scena quando viene espulso Galeotti che lascia in dieci la Piccardo per un fallo da ultimo uomo su Pellegrini. I gialloneri ritengono sbagliata la decisione arbitrale e reagiscono nel migliore dei modi andando vicino al gol subito dopo con Truffelli e con Rizzitelli.

Risponde poi il Salsomaggiore al 38’ con Pellegrini che da ottima posizione manda a lato di poco e il primo tempo termina a reti inviolate. Nella ripresa la Piccardo ricomincia a spingere sentendo di poter vincere nonostante l’inferiorità numerica e al 58’ viene premiata quando Ridolfi riesce a trovarsi a tu per tu con Spanu e batte quest’ultimo con un tiro potente a incrociare. Forti del vantaggio continuano a spingere i padroni di casa che vanno spesso vicino al raddoppio e che non lasciano giocare il Salso. Al sesto minuto di recupero i termali trovano il gol del pareggio approfittando di una mischia, ma la rete viene annullata per fuorigioco e la vittoria rimane alla Piccardo.