Piccardo Traversetolo - Sasso Marconi 3 - 1 | Vittoria in rimonta per i gialloneri

Squadra in casa

Squadra in casa Piccardo Traversetolo

Continua la scalata della Piccardo che vince anche in casa contro il Sasso Marconi. A partire meglio però sono i bolognesi che al 5’ hanno la prima occasione con Zabre che calcia però sull’esterno della rete. Cresce poi col passare dei minuti la squadra di casa e all’11’ trovano una doppia occasione con Nasic e Rizzitelli, ma nessuna delle due trova la porta.

Al 25’ si mette in mostra Broccoli che deve fare una grande parata su un colpo di testa di Zabre. Al 39’ arriva il vantaggio del Sasso con il solito Zabre che questa volta non sbaglia e arriva a due passi da Aimi (entrato al posto dell’infortunato Broccoli) e insacca un assist di Monti. Sembra subire il colpo la Piccardo che poi nella ripresa entra invece più aggressiva e al 53’ trova il pareggio con Laribi che viene servito in profondità da Dodi e con un diagonale batte Celeste.

Al 60’ i gialloneri la ribaltano con un’azione in velocità costruita da Bosetti e Rizzitelli. Quest’ultimo serve un pallone al centro per Notari che deve solo spingere in porta. I bolognesi a questo punto si spengono, mentre la Piccardo si galvanizza e trova anche la terza rete all’88’ con Rizzitelli che, ben servito da Boselli, trafigge Celeste con un bel rasoterra sul secondo palo.