Piccardo Traversetolo - Vignolese 2 - 1 | Bella vittoria per i gialloneri

Squadra in casa Piccardo Traversetolo

La Vignolese non trova punti per la lotta salvezza sul campo di un'ottima Piccardo Traversetolo. IL vantaggio dei parmensi arriva al 9’ con Nasic che raccoglia un pallone al limite e calcia sotto alla traversa. Raddoppia Laribi al 20’ che approfitta di una deviazione per andare sul 2-0.

La Piccardo sembra volerla chiudere definitivamente e continua a spingere, ma al 25’ arriva la rete che accorcia le distanze con Girotti che approfitta di un bel contropiede della Vignolese. Nella ripresa nessuna delle due squadre riesce a creare occasioni anche a causa delle condizioni del campo.