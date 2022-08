Pincolini: "Parma, la strada è buona e Buffon tornerà quello di prima"

Il Parma con il cartello ‘lavori in corso’ sulle spalle sta piacendo a Vincenzo Pincolini, storico preparatore atletico di Sacchi in crociato e al Milan degli invincibili. Uno dei primissimi a mutare il calcio e cambiare il modo di allenarsi in tutto il mondo. Oggi fa il coordinatore per le Nazionali Giovanili azzurre, fino all’Under21, ma segue da vicino il mondo Parma, abitando nella vicina Fidenza.

Pincolini, a che punto è il Parma?

“Non possiamo essere pretenziosi. Posso dire che il Parma mi piace e anche che quello di Perugia è stato un buon risultato”.

Che impressione le ha fatto Pecchia?

“Ottima. Un grande lavoratore, ha infuso nuove idee e cambiato la mente di molti calciatori già presenti in rosa. Poi, in lui ho notato una cosa importante”.

Cosa?

“Prima di chiedere magari nuovi calciatori vuole valutare chi ha già in casa. Mi sembra una giusta filosofia anche per il bene del club”.

Si aspettava un Parma con qualche punto in più visto il calendario 'confortevole' in partenza?

“No, nel senso che questi due pareggi ci possono stare. Contro due squadre con entusiasmo e valori come Bari e Perugia non era semplice. All’inizio è sempre così, c'è sempre qualche incertezza fino a che non trovi la quadra. Ma se batti il Cosenza in casa la classifica diventa già bella”.

Le piace Ansaldi?

“Molto, un bell’acquisto che può dare esperienza e carisma alla rosa”.

La preoccupa la situazione di Buffon?

“Assolutamente no. Gigi fa bene a recuperare con calma dopo il brutto infortunio dell’anno scorso. E’ favorito dal fatto che Chichizola dà sicurezza al reparto e sta facendo bene il suo. Senza fretta, Buffon tornerà quello di prima”.

Cosa serve per migliorare?

“La B è lunghissima . E quest'anno ancora più equilibrata. Pecchia lo scorso anno a Cremona ha trovato modo di fare emergere nel tempo sia l'esperienza dei vecchi sia l'entusiasmo dei giovani. Ecco: serve ripetere quel percorso”.