Pisa-Parma 0-0 | Crociati, che partenza! Occasioni per Inglese e Man

Con tante certezze e qualche dubbio Fabio Pecchia parte per Pisa con l’obiettivo di dare continuità al buon momento che i suoi stanno attraversando. Al tecnico mancheranno diverse pedine, giocatori fondamentali per il suo calcio. Con Mihaila out da un po’ e Camara che ha lasciato il campo anzitempo contro il Frosinone, Pecchia si trova scoperto sugli esterni dato che neanche Tutino è al meglio. L'idea è quella di contenere la spinta del Pisa, con Sohm adattato sulla destra. Panchina per Benedyczak, in recupero: "Sta bene già da dopo la sosta - ha detto Pecchia in conferenza - sicuramente sarà della partita ma vedremo se dall’inizio o a gara in corsa”.

In difesa, al posto di Circati un po' a sorpresa toccherà a Osorio, alla prima presenza in questo campionato. Non giocava una partita dall'ultima a Crotone, l'anno scorso. Davanti è presto per vedere Charpentier dall’inizio: “Sta bene - ha specificato Pecchia - per quella che è la sua condizione relativa al momento. E’ con il gruppo ma l’assenza dai campi chiaramente pesa”. Facile immaginare come tocchi ancora a Inglese guidare il gruppo aiutato da Vazquez con Man pronto a dare una mano sull’esterno.

LE PROBABILI FORMAZIONI

PISA (4-3-2-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Barba, Beruatto; Toure, Nagy, Ionita; Sibilli, Tramoni; Gliozzi. All: D'Angelo

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Valenti, Oosterwolde; Juric, Estevez; Man, Vazquez, Sohm; Inglese. All: Pecchia