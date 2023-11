Pistoiese - Borgo San Donnino 2 - 0 | Partita compromessa da un'espulsione troppo severa

Sconfitta esterna per il Borgo che dopo appena 15’ si trova in inferiorità numerica. Parte subito pericolosa la squadra biancazzurra con un angolo di Abelli preciso a cercare Varoli che colpisce di testa, palla che termina alta sopra la traversa. I borghigiani nel primo quarto d’ora schiacciano gli orange nella propria metà campo, mantenendo il pallino del gioco.

La prima vera azione della Pistoiese si registra al 16’, si lancia avanti in contropiede Di Mino che subisce fallo sulla parte esterna del campo, punizione, e inaspettatamente il direttore di gara tira fuori il cartellino rosso, condannando l’entrata di De Luca, ritenuta troppo cattiva. Gli olandesini provano a sfruttare la superiorità numerica al 35’ minuto: Nardella tenta l’azione personale dribblando Varoli e calciando a giro sul secondo palo, sfera che termina alla sinistra di Frattini.

Al 37’ arriva il primo gol della giornata: buono spunto di Silvestro sulla corsia sinistra, il numero 23 crossa a centro area dove Chrysovergis deve solo spingere in rete. La squadra di Mister Vangioni non si lascia intimorire dal risultato e dall’inferiorità numerica, e cerca la strada del pareggio a pochi minuti dal termine della prima frazione: il capitano, Abelli, disegna una parabola sulla testa di Varoli che ci riprova “incornando” ma la palla si spegne tra le braccia di Valentini.

Iniziano bene il secondo tempo i padroni di casa, trovando al 60’ il raddoppio: palla tra le gambe di Macrì che cerca in mezzo il numero 30 Nardella, il quale raccoglie bene e trafigge Frattini. I borghigiani inseriscono sul terreno di gioco forze fresche e nei minuti finali è ancora l’equilibrio a regnare, ma all’80’ sono gli ospiti a recriminare un fallo di mano in area, per il direttore di gara non c’è nulla, e fa segno di continuare. Di nuovo il Borgo in avanti all’85’: Tognoni in diagonale su Ferretti che prova al volo ma la sfera termina fuori.