Pistoiese - Salsomaggiore 2 - 1 | I gialloblù provano a riaprirla ma non basta

Un’altra domenica, un’altra sconfitta per il Salsomaggiore. Sul campo della Pistoiese i gialloblù fanno una buona prestazione, come spesso accaduto, ma perdono per 2-1 con due gol subiti in appena quattro minuti. L’avvio di gara è piuttosto equilibrato, poi al 24’ i padroni di casa conquistano un calcio di rigore, trasformato da Barzotti all’incrocio dei pali.

Al 28’ arriva già il raddoppio con Barzotti ancora protagonista quando trova l’assist per Di Biase che da un metro non sbaglia e batte ancora Frattini. Reagisce il Salso che conquista a sua volta un calcio di rigore al 40’ per un tocco di mano in area di Mehic.

Sul dischetto si presenta Berti che spiazza Valentini e riapre la gara spronando la squadra a sfiorare anche il pareggio prima dell’intervallo, ma Valentini si oppone a Berti al 43’. Nella ripresa è la Pistoiese a fare la gara, ma le occasioni arrivano da entrambe le parti, senza mai essere veramente pericolose e il finale è di 2-1.