Play Off, Eccellenza: il cammino del Colorno, domani il sorteggio

Si svolgeranno domani i sorteggi per quanto riguarda i play off di Eccellenza, che vedono impegnato il Colorno arrivato secondo nella regular season. La formula è quella di un mini girone a tre tra le seconde dei tre gironi, che saranno nello specifico Colorno, Castenaso e Victor San Marino. Le date sono quelle del 1, 4, 8, 11 e 15 maggio e in ogni giornata una squadra riposerà. La vincente del girone (costruito con la formula di andata e ritorno), giocherà contro la miglior seconda dell’Eccellenza Umbra; chi vincerà tra questa, infine, sfiderà la vincete dello scontro tra Eccellenza Toscana ed Eccellenza Marche. Solo allora, la vincente, la sarà promossa in Serie D.