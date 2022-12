Pontenurese - Carignano 3 - 1 | I giallorossi chiudono male e scendono al terzo posto

Pontenurese - US Carignano

Big match sfortunato per il Carignano che in casa della prima della classe, la Pontenurese, subisce tre reti e lascia scappare a più sei in classifica i piacentini. Inoltre i giallorossi si fanno sorpassare dalla Gotico Garibaldina, oggi vincente contro il Terme Monticelli.

A sbloccare il risultato è stato un calcio di rigore al 18’ trasformato da Bimba per i padroni di casa. Al 27’ Franchi ha trovato già il raddoppio mantenendo i due gol di vantaggio fino al 73’ quando Capocasa ha provato a riaprire la partita accorciando le distanze, ma Marchi tre minuti più tardi ha infranto i sogni di rimonta chiudendo il risultato con il 3-1 finale.