Pontenurese - Fiore Pallavicino 3 - 3 | Finale da cinema, i parmensi recuperano per tre volte

Un punticino che muove la classifica per il Fiore Pallavicino al termine di un match molto combattuto in casa della Pontenurese. A passare in vantaggio sono i padroni di casa che vanno in rete al 20’ con Bongiorni, ma la risposta del parmensi arriva subito prima dell’intervallo quando riescono a conquistare un calcio di rigore, trasformato da Marchesetti. Nella ripresa poi si combatte e il finale diventa incandescente e incredibile.

Al 90’ i piacentini tornano in vantaggio con Silva e sembra una beffa per gli ospiti, ma al 91’ Dorigo riporta il risultato sul pareggio. Ancora la Pontenurese si butta avanti e trova il gol che potrebbe valere la vittoria al 93’ con Contini e incredibilmente al 94’ Murro riesce a regalare un punto alla squadra ospite. Nonostante l’uomo in meno, il Fiore riesce a conquistare un punto fuori casa in maniera del tutto rocambolesca.