Pontenurese - Futura Fornovo Medesano 0 - 0 | I parmensi fermano la capolista

Il Fornovo Medesano, in trasferta e contro la prima della classe, prova a dare continuità di gioco e di risultati dopo i 7 punti nelle ultime 3 giornate di campionato e uscire il prima possibile dalla zona play out. Il piglio è di quelli giusti per entrambe le formazioni e la partita è giocata su ritmi sostenuti e aperta con azioni da una parte e dall’altra.

È Il Medesano a fare la partita, gioca costantemente nella metà campo avversaria trovando qualche bella giocata che libera al tiro Bernardini che in un paio di occasioni non impensierisce troppo l’estremo difensore avversario.

I piacentini sfruttano contropiedi e ripartenze con poche occasioni da rete anche per merito di Corradi saracinesca tra i pali. La prima metà del match finisce senza reti. Il secondo tempo inizia sulla falsa riga del primo con gli ospiti che all’11’ sprecano su una punizione di Bernardini, palla che rimane nel centro dell’area di rigore e Diakitè spara alto da due passi.

Dopodiché non si registra più nulla di clamoroso se non un match aperto e scintillante. All’85’ il Fornovo ha una clamorosa occasione per portarsi in vantaggio, uno due Petronelli- Bernardini con il primo che scarica il sinistro che si stampa sul palo interno, occasione sfumata.

All’89’ fallo da ultimo uomo di Campaore su Landini ma l’arbitro estrae solo i giallo. Allo scadere ancora una doppia occasione per Donelli prima e Petronelli poi che sfiorano il vantaggio. Finisce 0-0 dopo un’ottima prestazione e un ottimo punto guadagnato per la Futura Fornovo Medesano.