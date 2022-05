Pontenurese - Futura Fornovo Medesano 2 - 0 | Parmensi spreconi, ne approfittano i piacentini

Sconfitta del Fornovo Medesano sul campo di una Pontenurese che ha ottenuto con i tre punti di oggi anche la salvezza matematica. La prima occasione è per gli ospiti che hanno fatto una bella discesa sulla destra con Donelli arrivato poi al cross per Bernardini che ha calciato troppo addosso al portiere avversario. E’ cresciuta poi la squadra di casa che è andata vicino alla rete al 28’ con Lucci che ha calciato poi troppo alto, mentre al 40’ è stato Bongiorni a sfiorare la porta sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Si rivedono poi i parmensi al 43’ quando Bernardini su punizione impegna Giandini che respinge, sulla palla va Diakitè che spara in rete, ma l’arbitro annulla il gol per fuorigioco. Nella ripresa partono bene gli ospiti che hanno una grande occasione al 55’ con Cosmede, ma il tiro esce di pochissimo. Ancora al 60’ sono i parmensi a farsi pericolosi con Beatrizzotti di testa, ma anche in questa caso il pallone non trova lo specchio della porta.

Al 63’ allora ne approfitta la Pontenurese con Bongiorni in tap in dopo una respinta di Colacicco e i padroni di casa passano in vantaggio. Potrebbe pareggiare al 75’ il Fornovo Medesano, ma Bernardini in contropiede arriva in area e tira troppo debolmente sbagliando la scelta, dal momento che Stopelli era solo davanti al portiere. Gol sbagliato, gol subito: all’80’ chiude i conti Bamba con un bel contropiede e il match termina sul 2-0.