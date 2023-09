Pontenurese - Il Cervo 0 - 1 | Prima vittoria per i neroverdi

Squadra in casa

Squadra in casa Pontenurese

Vittoria importantissima del Cervo nello scontro diretto in casa della Pontenurese. Su un campo ostico i neroverdi sono riusciti a strappare con carattere i tre punti e si sono portati così fuori dalle sabbie mobili in attesa delle gare di domani.

La prima vittoria in campionato del Cervo non è stata però una passeggiata ed è maturata dopo un primo tempo piuttosto equilibrato e terminato a reti inviolate. Nella ripresa poi i parmensi sono entrati in campo con il piglio giusto e al 74’ hanno trovato la rete decisiva con Fagioli, resistendo poi fino al triplice fischio.