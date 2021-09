Ottima partita della Polisportiva Il Cervo a cui è mancato solo il risultato. I ragazzi di Ferrari rimangono in dieci dalla metà del primo tempo per l’espulsione del portiere Ottici che in uscita colpisce l’attaccante avversario fuori dall’area ed è rosso diretto. Arriva poi il vantaggio della Pontenurese con un bel gol di Lucci al 38’, ma arriva subito anche la reazione dei parmensi che trovano il pareggio con Marko: su una verticalizzazione di Mercadanti, il giocatore del Cervo si è liberato dal difensore con un dribbling e ha calciato da fuori area alla destra del portiere. Nel secondo tempo gli ospiti hanno sfiorato il gol più di una volta, colpendo due traverse, una con Pagano e una con Bertolini. Poi il portiere dei piacentini ha dovuto fare un miracolo su un bel tiro di Pagano e subito dopo è arrivata la doccia fredda del secondo vantaggio della Pontenurese con Bamba all’85’. Il Cervo ha provato a pareggiare ma a tempo quasi scaduto, in contropiede, è arrivato il terzo gol per i padroni di casa firmato da Cappellutti.