Pontenurese - Il Cervo 3 - 2 | Neroverdi in vantaggio, poi la capolista la ribalta

Sconfitta contro la capolista Pontenurese per Il Cervo che era passato in vantaggio al 7’ grazie alla rete di Gennari. Al 31’ però i padroni i casa piacentini hanno trovato il pareggio con Bongiorni e il raddoppio è arrivato al 49’ con Franchi. I neroverdi sono riusciti a pareggiare di nuovo al 75’ con Beha, ma all’86’ è arrivata la rete della vittoria per la prima della classe che ha chiuso il risultato con Franchi a segno per la doppietta personale.