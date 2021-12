Pontenurese - Langhiranese 1 - 1 | I grigiorossi la recuperano nel finale

Per la Langhiranese arriva un buon punto in rimonta in casa della Pontenurese per chiudere in maniera positiva il 2021. Non comincia bene la giornata per gli ospiti che perdono subito Dalla Fiora per infortunio e poco dopo, al 15’, Cittadino colpisce in maniera sfortunata il pallone in area e provoca un rigore per i padroni di casa che vanno a segno dagli undici metri con Lucci. La reazione dei grigiorossi arriva, ma non basta per trovare il pareggio nella prima frazione di gioco.

Nella ripresa la squadra di Bianchi scende in campo con tanta grinta e prova a fare male alla Pontenurese che riesce però a chiudersi bene. Quando ormai sembrava impossibile recuperare, Ferrari di testa all’83’ mette in rete un corner e regala un punto ai suoi. Negli ultimi istanti la Langhiranese avrebbe anche l’occasione di vincere con Xeka su punizione, ma il pallone non entra in rete di pochissimo.