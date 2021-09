Segna subito e si fa recuperare dopo due minuti il Noceto che poi riprende in mano la partita e ne fa quattro alla Pontenurese

Grande vittoria del Noceto che ne segna quattro alla Pontenurese. All’8’ arriva già il gol del vantaggio dei parmensi firmato da D’Aquino che riceve da Di Mauro e di destro batte. Al 10’ però arriva già l’occasione del pareggio per i piacentini che conquistano un calcio di rigore trasformato da Lucci. Non dura molto il pareggio perché al 17’ il Noceto torna avanti con Mancini che, di testa, incorna un calcio d’angolo e la manda in rete. Chiude la pratica già al 39’, prima dell’intervallo, il Noceto con Delporto che viene servito davanti alla porta da Billone. Nella ripresa la partita è a senso unico, con gli ospiti che controllano e al 60’ trovano anche il poker conche calcia di potenza col destro e batte Bonati. Avvio super la squadra di Rastelli che conquista tre punti meritati.