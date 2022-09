Pontenurese - Noceto 2 - 0 | Ancora una disfatta per i gialloblù

Ancora zero punti per il Noceto che parte mali in questo campionato di Promozione dopo aver chiuso bene la scorsa stagione. Oggi in casa della Pontenurese i gialloblù hanno subito due reti senza riuscire a mettere recuperare in nessun modo il doppio svantaggio. La partita è stata sbloccata dai piacentini al 30’ con Franchi, poi è stato Lucci a chiudere il risultato al 68’.