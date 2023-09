Pontenurese - Real Sala Baganza 1 - 1 | Buon punto per i neopromossi

Buon risultato di carattere per il Real Sala Baganza all’esordio in Promozione. Alla prima giornata i ragazzi parmensi sono riusciti a pareggiare recuperando lo svantaggio iniziale in casa della Pontenurese. Il vantaggio dei piacentini arriva al 43’ con la rete di Bongiorni che potrebbe affossare il Sala Baganza a pochi minuti dall’intervallo. Invece nella ripresa la squadra ospite reagisce e trova il pareggio con Anastasia al 59’ e il match termina poi sul pareggio.