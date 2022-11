Pontenurese - Solignano 4 - 1 | I parmensi provano a reagire, ma passa la capolista

Un’altra sconfitta per il Solignano nel testacoda in casa della Pontenurese. I parmensi neopromossi reggono quasi mezzora, poi cedono al 28’ quando Russolillo porta in vantaggio i piacentini. Il primo tempo termina sull’1-0 e nella ripresa gli ospiti reagiscono bene trovando il pareggio al 55’ con Rinaldi, ma solo due minuti più tardi un calcio di rigore trasformato da Lucci riporta in avanti i primi della classe. Il Solignano accusa il colpo e subisce ancora al 69’ la rete di Bamba e anche il poker all’86’ messo a segno da Franchi.