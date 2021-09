Castellarano - Sorbolo 5 - 4 | Parmensi avanti di due gol, poi esplodono i padroni di casa

E’ la sagra del gol a Castellarano dove la prima giornata di campionato finisce con ben nove gol segnati dalle due contendenti. A passare in vantaggio facendo pensare al meglio sono i parmensi del Sorbolo che vanno in rete con Kane e Martinez. Poi è incredibile la rimonta dei padroni di casa che pareggiano con Pradelli e Corbelli, poi arriva la doppietta di Corbelli per il vantaggio del Castellarano e infine arriva anche la doppietta di Turci che porta il risultato sul 5-2. Prova a recuperare il Sorbolo che segna altre due reti con Martinez e Riccardi, ma non riesce a riagguantare gli avversari tornando a casa senza punti