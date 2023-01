Pontenurese - Team Traversetolo 1 - 0 | Rosanero sconfitti dalla capolista

Sempre più ultimo il Team Traversetolo che nel testacoda contro la Pontenurese cerca di rimanere sempre in partita, ma alla fine non porta a casa nemmeno un punto e la salvezza sembra sempre più lontana. I piacentini capolista partono bene e si portano in vantaggio al 28’ con Franchi. I rosanero poi non riescono a trovare lo spunto giusto per recuperare e i padroni di casa controllano il risultato senza però riuscire a chiuderla fino al triplice fischio.