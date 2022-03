Pontenurese - Tonnotto San Secondo 0 - 2 | I tuttineri vincono ancora, domenica arriva il Castellana Fontana

Il Castellana vince in anticipo e arriva puntuale la risposta del Tonnotto che non si fa prendere dalla pressione del duello in vetta alla classifica e in casa della Pontenurese trova un bel 2-0. A sbloccare il risultato è Lorenzini e a raddoppiare è Terranova al 58’, chiudendo così anche i conti con i piacentini. La sfida in testa alla classifica si fa sempre più avvincente col passare delle giornate e con le due corazzate che continuano un botta e risposta a distanza che diventerà invece molto ravvicinato domenica prossima quando le due squadre si affronteranno in casa dei tuttineri per uno scontro direttissimo.