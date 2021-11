Prato - Borgo San Donnino 2 - 1 | Primo tempo termina 1-1, poi Renzi la decide con una rovesciata

Esce sconfitto dal campo del Prato il Borgo San Donnino gioca una buona partita ma è costretto a cedere. Al 5’ c’è la prima occasione per i parmensi che vanno vicina alla rete quando Finocchio crossa dalla destra per Lancellotti ma questo non trova la porta di testa da distanza ravvicinata. Rispondono i padroni di casa al 7’ con Nicola che impegna Casarini a salvare allontanando in qualche modo. Al 12’ colpisce una traversa D’Orsi dalla distanza e al 16’ Casarini atterra Nicoli ed è calcio di rigore per i toscani: sul dischetto va Maione che non sbaglia.

La reazione dei borghigiani è forte e nel finale di primo tempo i ragazzi di Baratta spingono per cercare il pareggio che arriva nel recupero quando Finocchio da posizione defilata incrocia e trafigge Pagnini mettendo il pallone sul secondo palo. La ripresa regala meno emozioni, l’unica degna di nota è il gol che regala la vittoria ai padroni di casa al 76’ con Renzi che con una bella rovesciata batte Frattini. Nel finale il Borgo cerca il gol del pareggio senza riuscire a trovarlo.